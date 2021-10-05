В Башкирии четверо мужчин вымогали у людей деньги

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы Копытов и его сообщники, получали от своих знакомых и родственников информацию о финансовых спорах между гражданами. В разных составах и самостоятельно они требовали от потерпевших, не имеющих перед обвиняемыми никаких долговых и имущественных обязательств, передачи им денежных средств от 10 до 500 тысяч рублей, а также совершения действий имущественного характера в виде отказа от исковых требований в суде. В процессе вымогательства у потерпевших открыто похищалось их имущество-мобильные телефоны.

пресс-служба прокуратуры Башкирии