В Башкирии четверо мужчин вымогали у людей деньги

В Стерлитамаке за вымогательство денег у людей будут судить четверых участников ОПГ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы Копытов и его сообщники, получали от своих знакомых и родственников информацию о финансовых спорах между гражданами. В разных составах и самостоятельно они требовали от потерпевших, не имеющих перед обвиняемыми никаких долговых и имущественных обязательств, передачи им денежных средств от 10 до 500 тысяч рублей, а также совершения действий имущественного характера в виде отказа от исковых требований в суде. В процессе вымогательства у потерпевших открыто похищалось их имущество-мобильные телефоны.
пресс-служба прокуратуры Башкирии
В ходе обысков оперативники обнаружили у одного из обвиняемых огнестрельное оружие и боеприпасы, а у другого - ручную осколочную гранату.
Свою вину мужчины признавать отказались. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Стерлитамакском городском суде.