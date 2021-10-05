В Уфе задержан мужчина, ограбивший женщину у банкомата

Оказалось, уфимка пришла снять деньги со своей карты в банкомате. Но у неё возникли трудности с терминалом, поэтому она попросила о помощи рядом стоящего незнакомца. Он с готовность отозвался, получил доступ к карте, а потом сказал, что сам не может помочь и скрылся.