В Уфе задержан мужчина, ограбивший женщину у банкомата

В полицию Уфы обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой ограбления.
Оказалось, уфимка пришла снять деньги со своей карты в банкомате. Но у неё возникли трудности с терминалом, поэтому она попросила о помощи рядом стоящего незнакомца. Он с готовность отозвался, получил доступ к карте, а потом сказал, что сам не может помочь и скрылся.
Вскоре женщина поняла, что с её карты был совершен перевод средств. Полиция быстро нашла мошенника. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело.