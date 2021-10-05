В Башкирии у жильцов дома отключили коммуникации из-за сауны

Без света и отопления. В Стерлитамаке более 30 семей одного из домов замерзают от холода. Коммуникации им отключили из-за долга перед ресурсоснабжающими организациями. Жильцы винят во всем сауну, которая располагалась в подвале дома и, как они полагают, потребляла большую часть энергии.

С фонариком и почти на ощупь Тамара Золотарева пробирается к своей квартире на третий этаж. С лета пенсионерка здесь не живёт, а лишь изредка проверяет не дали ли электричество. Без него даже не приготовить пищу. По осени еще одной проблемой стал холод.

Эту небольшую студию пенсионерка приобрела четыре года назад, так сказать, доживать свой век. Подкупила низкая цена и неплохие условия. Один нюанс: вместо управляющей компании все коммунальные вопросы решали владельцы расположенной в подвале сауны. Туда жильцы ежемесячно и передавали деньги по поступающим платежкам.

Платили сначала по 1500 рублей, потом прибавили до 1700, потом 2000, потом сразу 2500, потому что якобы денег не хватало. Проблемы начались где-то год назад, но никто не ожидал, что будет полное отключение дома от света и газа. Тамара Золотарева, жительница дома №55 по ул. Строителей

В общей сложности за газ, свет, воду и вывоз мусора на доме числится долг в несколько сотен тысяч рублей. Более 30 квартир в настоящий момент пустуют. Из-за отсутствия коммуникаций люди вынуждены жить кто у родственников, кто в съёмном жилье.

Я проживаю в этом доме вместе с сыном инвалидом II группы, пенсия у меня 12-13 тысяч, за 7 тысяч мы квартиру снимаем. А сыну надо еще лекарства покупать. Лариса Дегтярева, жительница дома №55 по ул. Строителей

Главная проблема в том, что дом, несмотря на наличие большого числа квартир, по документам числится как частный, расположенный на земле под индивидуальное жилищное строительство. У здания фактически 47 владельцев. Самая большая долевая собственность – у хозяина бывшей сауны. Она закрылась сразу после отключения коммуникаций. Жильцы полагают, что с собой ее владельцы забрали и часть оборудования из общей котельной.

О том, что когда-то по указанному адресу располагалась самая элитная сауна Стерлитамака, как уверяли ее владельцы, напоминает лишь старый баннер. От былой роскоши здесь не осталась и следа. И то ли владельцы, а может и недовольные клиенты сломали ручку двери. Попасть внутрь помещения теперь проблематично.

У сауны до сих пор сохранилась страничка в соцсетях и многочисленные объявления на сайтах. Клиентам здесь предлагали различные vip-комнаты и даже красивых массажисток. Правда, номера телефонов отныне недоступны. А в администрации заявили, что весь этот бизнес был и вовсе незаконным. Ключевой вопрос, который мог бы решить все проблемы, – признание дома многоквартирным. Но это, по словам чиновников, невозможно.

Возможности перевести дом в многоквартирный нет, поскольку у нас генпланом города предусмотрена приусадебная застройка. По проекту землепользования, это также индивидуальная жилая застройка. То есть размещение многоквартирных домов здесь запрещено. Они сами должны договариваться я между собой. Это проблема собственников, а не города. Ольга Кардакова, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Стерлитамака