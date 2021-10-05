Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли четыре человека

Вчера, четвертого октября, в Альшеевском районе в страшном ДТП погибли четыре человека. Стали известны подробности трагедии.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что на седьмом километре автодороги Раевка - Татышлы столкнулись встречные автомобили Renault Logan и "Лада" четырнадцатой модели.

40-летний водитель отечественной легковушки, его 48-летний пассажир, а также две пассажирки иномарки скончались от полученных травм. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники дорожной полиции.