Жители Уфы просят помочь дедушке, который не может ходить

Ветеран труда и пенсионер рассказал, что не может самостоятельно передвигаться из полученной в ДТП травмы два года назад. У дедушки опухли ноги и покрылись язвами. Супруга и сын Евгения Федоровича умерли, а у опекуна – супруги погибшего сына – не хватает времени на уход за ним.