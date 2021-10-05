Жители Уфы просят помочь дедушке, который не может ходить

Неравнодушные жители Уфы собирают предметы быта и вещи для 90-летнего Евгения Федоровича, который оказался в непростой жизненной ситуации.

Фото №1 - Жители Уфы просят помочь дедушке, который не может ходить

Ветеран труда и пенсионер рассказал, что не может самостоятельно передвигаться из полученной в ДТП травмы два года назад. У дедушки опухли ноги и покрылись язвами. Супруга и сын Евгения Федоровича умерли, а у опекуна – супруги погибшего сына – не хватает времени на уход за ним.

Мария Вавилова, автор поста, подчеркивает, что финансовых сборов активисты не ведут, однако с радостью примут помощь клининговой компании, так как в квартире Евгения Федоровича необходимо профессионально убрать. Кроме того, пенсионеру требуются некоторые вещи:

подушки;

постельное белье;

взрослые памперсы размера L;

носки – тонкие и толстые шерстяные (большого размера, так как ноги сильно опухли);

свитера, футболки и майки 50 размера;

широкие штаны.

Также Евгений Федорович примет в дар предметы мебели и технику:

сушилку для белья;

стиральную машину;

кровать с матрасом без острых пружин.

Связаться с Марией Вавиловой можно по телефону и Whatsapp по номеру 8 (999) 13-002-48, или написать ей в личные сообщения в Инстаграм.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ