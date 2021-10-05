В России выявили свыше 25 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки из общего числа зафиксировано 25 110 фактов болезни. Также за последние 24 часа выписано 18 568 пациентов, завершивших лечение. Всего в стране выздоровели 6 759 059 пациентов.

Однако это не все показатели, которые растут ежедневно. В России за сутки скончались 895 человек. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 211 696 пациентов.