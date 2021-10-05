Еще 27 человек скончались от коронавируса в Башкирии

Оперштаб Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионе. Озвучены свежие данные.
Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили ещё у 497 человек. Общее количество заболевших достигло 69 294. С выздоровлением за сутки выписали 557 пациентов (за всё время – 60 164), а скончались – 27 (1 732).
В России за сутки коронавирус подтвердился у 25 110 человек (всего - 7 637 427), выздоровели – 18 568 (всего - 6 759 059), скончались – 895 (всего - 211 696).