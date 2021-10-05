Еще 27 человек скончались от коронавируса в Башкирии

Оперштаб Башкирии по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионе. Озвучены свежие данные.

Так, в Башкирии за последние сутки коронавирус выявили ещё у 497 человек. Общее количество заболевших достигло 69 294. С выздоровлением за сутки выписали 557 пациентов (за всё время – 60 164), а скончались – 27 (1 732).