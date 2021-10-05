В Башкирии простились с тремя убитыми студентками медколледжа

В Башкирии простились с тремя убитыми студентками Гайского медицинского колледжа.
Тело 18-летней Адили К. предали земле в деревне Туембетово Кугарчинского района, 17-летней Айгизы и 19-летней Зульфии С. — в Баймакском районе республики. Похороны были организованы родными и близкими погибших девушек при содействии местных администраций. Ранее данное поручение властям муниципалитетов дал Глава региона Радий Хабиров.
Напомним, жестокое убийство трех студенток произошло в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек обнаружили в съемной сгоревшей квартире, а тело третьей - во дворе многоквартирного дома.
Спустя 4 дня правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 30-летний Александр Лазарев. Он дал признательные показания.