В Башкирии простились с тремя убитыми студентками медколледжа

Тело 18-летней Адили К. предали земле в деревне Туембетово Кугарчинского района, 17-летней Айгизы и 19-летней Зульфии С. — в Баймакском районе республики. Похороны были организованы родными и близкими погибших девушек при содействии местных администраций. Ранее данное поручение властям муниципалитетов дал Глава региона Радий Хабиров.