В Башкирии оштрафовали тиктокеров, которые привязали к машине и сожгли кресло

В Стерлитамаке привлекли к ответственности молодых тиктокеров. Парни катались по городу на кресле, которое привязали к машине. Об этом сообщает ГИБДД республики.

Молодые люди привязали кресло к ВАЗ-2103 и катались на нём по городу, кричали лозунги и всячески привлекали внимание общественности плакатами и дымовым факелом. После экстравагантных поездок парни сожгли кресло. Всё происходящее ребята активно снимали на видео и выкладывали в популярные социальные сети.

В тот же день компания была задержана. Им выписали штрафы за нарушение правил перевозки людей, за нарушение правил страхования и за тонировку. Также у одного из водителей не было водительских прав, а у одного из парней изъяли проблесковый маячок.