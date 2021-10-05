«Это самый замечательный праздник»: Радий Хабиров поздравил учителей

Сегодня, 5 октября, в России отмечается важный праздник для каждого – День учителя. Трудно оценить вклад учителя в развитии человека, ведь рука об руку педагоги идут с ребёнком с малых лет.

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Радий Хабиров лично принял участие в церемонии награждения работников образования. Учителям были вручены государственные награды. А молодым специалистам, которые работают в сельской местности, выдали сертификаты.

Напомним, что грант в размере 600 тысяч рублей Глава республики учредил в июле 2019 года своим указом для того, чтобы поддерживать молодых, перспективных сельских педагогов. На их получение могут претендовать учителя в возрасте до 35 лет включительно, работающие не менее двух лет в школах, расположенных в сельском поселении, численность населения которого не превышает 10 000 человек.

Мы уделяем самое серьезное внимание развитию сферы образования, ее материально-техническому оснащению. За последние три года мы построили 37 школ, 49 новых детских садиков, — сказал Радий Хабиров. — По поручению Президента страны до конца года будет принята федеральная программа по капитальному ремонту зданий школ, прежде всего сельских. В нашу республиканскую заявку мы включили 365 школ, которые нуждаются в ремонте. Наша система образования является одной из самых крупных в России, и, несмотря на все сложности, наши программы по ее развитию будут реализованы.

Радий Хабиров

Глава республики напомнил, что два последних года стали очень успешными для высшего образования республики. Правительство России одобрило создание в Башкортостане Евразийского НОЦ, регион приступает к строительству в Уфе студенческого кампуса. Три башкирских вуза вошли в федеральную программу «Приоритет 2030».

Я также хочу поблагодарить вас за то, что вам пришлось работать в очень сложное время, связанное с пандемией. Вы шаг за шагом создавали условия, чтобы сотни тысяч ребятишек могли получать дистанционное образование. Ситуация с коронавирусом сейчас тоже очень непростая. Тем не менее, благодаря принятым мерам нам удается сохранять в основном очное обучение в школах, но часть из них мы отправляли на дистанционное обучение. Точечные меры позволили резко снизить заболеваемость среди учителей и учеников.

Радий Хабиров 

По словам Главы региона, из года в год школьники республики радуют высокими результатами на экзаменах. В этом году 109 ребят показали стобалльный результат, а пятеро выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.

10 педагогов республики сегодня получили звание «Заслуженный учитель Башкортостана», а 40 молодых сельских учителей сертификаты на 690 тысяч рублей.

Это самый замечательный и любимый праздник. Берегите себя, еще раз благодарю вас за добросовестный труд, мудрость и самоотверженность, терпение и искреннюю любовь к детям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Радий Хабиров 
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Напомним, по всей России впервые стартовала «Неделя учителя». Она проходит с 4 по 10 октября под эгидой Министерства просвещения страны. В рамках акции будут подведены итоги конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Директор года», а в соцсетях запустят тематические онлайн-флешмобы.

Фото: ИА Башинформ. 

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