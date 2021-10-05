«Это самый замечательный праздник»: Радий Хабиров поздравил учителей

Сегодня, 5 октября, в России отмечается важный праздник для каждого – День учителя. Трудно оценить вклад учителя в развитии человека, ведь рука об руку педагоги идут с ребёнком с малых лет.
Радий Хабиров лично принял участие в церемонии награждения работников образования. Учителям были вручены государственные награды. А молодым специалистам, которые работают в сельской местности, выдали сертификаты.
Напомним, что грант в размере 600 тысяч рублей Глава республики учредил в июле 2019 года своим указом для того, чтобы поддерживать молодых, перспективных сельских педагогов. На их получение могут претендовать учителя в возрасте до 35 лет включительно, работающие не менее двух лет в школах, расположенных в сельском поселении, численность населения которого не превышает 10 000 человек.
Глава республики напомнил, что два последних года стали очень успешными для высшего образования республики. Правительство России одобрило создание в Башкортостане Евразийского НОЦ, регион приступает к строительству в Уфе студенческого кампуса. Три башкирских вуза вошли в федеральную программу «Приоритет 2030».
По словам Главы региона, из года в год школьники республики радуют высокими результатами на экзаменах. В этом году 109 ребят показали стобалльный результат, а пятеро выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам.
10 педагогов республики сегодня получили звание «Заслуженный учитель Башкортостана», а 40 молодых сельских учителей сертификаты на 690 тысяч рублей.
Напомним, по всей России впервые стартовала «Неделя учителя». Она проходит с 4 по 10 октября под эгидой Министерства просвещения страны. В рамках акции будут подведены итоги конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Директор года», а в соцсетях запустят тематические онлайн-флешмобы.
Фото: ИА Башинформ.