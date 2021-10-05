«Это самый замечательный праздник»: Радий Хабиров поздравил учителей

Я также хочу поблагодарить вас за то, что вам пришлось работать в очень сложное время, связанное с пандемией. Вы шаг за шагом создавали условия, чтобы сотни тысяч ребятишек могли получать дистанционное образование. Ситуация с коронавирусом сейчас тоже очень непростая. Тем не менее, благодаря принятым мерам нам удается сохранять в основном очное обучение в школах, но часть из них мы отправляли на дистанционное обучение. Точечные меры позволили резко снизить заболеваемость среди учителей и учеников.

Радий Хабиров