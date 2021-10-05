В Башкирии в два раза увеличат число грантов молодым сельским учителям

Напомним, что грант в размере 600 тысяч рублей Глава республики учредил в июле 2019 года своим указом для того, чтобы поддерживать молодых, перспективных сельских педагогов. На их получение могут претендовать учителя в возрасте до 35 лет включительно, работающие не менее двух лет в школах, расположенных в сельском поселении, численность населения которого не превышает 10 000 человек.