Стало известно, сколько родители готовы потратить на подарок учителю в Уфе

Сегодня, 5 октября, отмечается важный праздник День учителя. Специалисты портала SuperJob провели интересное исследование и выяснили, сколько жители Уфы готовы потратить на подарок педагогам.
Оказалось, родители уфимских школьников готовы потратить на подарок около 2,2 тысяч рублей. Среди городов-миллионников Уфа расположилась на предпоследнем месте по величине суммы, которую семейство готово потратить, чтобы порадовать учителей.
В среднем за последний год расходы на подарок для учителей выросли почти на 20%. Около 43% родителей предпочитают дарить учителям цветы, 13% — подарочные сертификаты, 12% — сладости с чаем или кофе.