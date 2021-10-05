Стало известно, сколько родители готовы потратить на подарок учителю в Уфе

Сегодня, 5 октября, отмечается важный праздник День учителя. Специалисты портала SuperJob провели интересное исследование и выяснили, сколько жители Уфы готовы потратить на подарок педагогам.

Оказалось, родители уфимских школьников готовы потратить на подарок около 2,2 тысяч рублей. Среди городов-миллионников Уфа расположилась на предпоследнем месте по величине суммы, которую семейство готово потратить, чтобы порадовать учителей.