В тоннеле по проспекту Салавата Юлаева в Уфе завершен монтаж освещения

Более 200 светильников установили в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева в Уфе. Монтаж системы освещения завершен. Об этом сообщили в администрации города.
Также уложено 1735 метров кабеля, появился современный шкаф управления. Все это позволит повысить безопасность дорожного движения, а транспортный поток увеличится. В настоящее время здесь ведутся пуско-наладочные работы – настройка системы управления. К концу недели новое освещение заработает в полную силу, старые светильники будут демонтированы.