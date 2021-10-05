В тоннеле по проспекту Салавата Юлаева в Уфе завершен монтаж освещения

Это тоннель, здесь есть своя специфика, чтобы не светить водителей. Днем и ночью оно меняется, это все направлено на безопасность, дабы водители, если заезжают, их не слепило, если бы он ехал в темное время суток на неосвещенной дороге.

Руслан Яхиббаев, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г.Уфы