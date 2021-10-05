В тоннеле по проспекту Салавата Юлаева в Уфе завершен монтаж освещения

Более 200 светильников установили в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева в Уфе. Монтаж системы освещения завершен. Об этом сообщили в администрации города.

Также уложено 1735 метров кабеля, появился современный шкаф управления. Все это позволит повысить безопасность дорожного движения, а транспортный поток увеличится. В настоящее время здесь ведутся пуско-наладочные работы – настройка системы управления. К концу недели новое освещение заработает в полную силу,  старые светильники будут демонтированы.

Это тоннель, здесь есть своя специфика, чтобы не светить водителей. Днем и ночью оно меняется, это все направлено на безопасность, дабы водители, если заезжают, их не слепило, если бы он ехал в темное время суток на неосвещенной дороге.

Руслан Яхиббаев, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г.Уфы
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