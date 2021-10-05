Житель Башкирии отправился на рыбалку и бесследно исчез

Сегодня, 5 октября, в МЧС по Башкирии обратилась за помощью жительница Бирска. Женщина сообщила, что у неё бесследно пропал муж.

Как стало известно, 4 октября ближе к полудню мужчина отправился с друзьями на рыбалку на реку Белая. Недалеко от деревни Новокульчубаево он уплыл на надувной лодке и у берега больше не появился.

Вечером товарищи пропавшего немного осмотрели берег, реку, но никого не нашли и уехали домой. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных служб. Завтра планируется выезд и спасателей.