Стало известно, как в Башкирии отметят День республики

Уже на следующей неделе Башкирия отметит большой праздник – День республики. Праздник традиционно отмечается 11 октября.
В этот день 31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете региона. 11 октября будет выходным днём, а так как он выпадает на понедельник, жители Башкирии отдохнут три дня подряд – 9, 10 и 11 октября.
Однако пресс-служба главы Башкирии сообщила изданию «КП-Уфа», что в этом году из-за напряженной эпидемиологической обстановки традиционных торжественных мероприятий не будет. Лишь в некоторых муниципалитетах пройдут локальные награждения и ярмарки.