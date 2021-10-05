Радий Хабиров вручил учителям Башкирии госнаграды

Я хочу сказать, что работа учителя – это жизнь. Если ты живешь этой жизнью, значит, тебе это никакого труда не составляет. Ты просто живешь. Ты, в общем-то, ходишь каждый день получать удовольствие от жизни. Для меня это не было трудно. Мне 67 лет, я не считаю, что мне сегодня трудно работать.

Надежда Игнатьева, учитель школы с.Сухоречка