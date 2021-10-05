Радий Хабиров вручил учителям Башкирии госнаграды

Грантовая поддержка учителей в Башкортостане на следующий год будет увеличена в два раза. Об этом заявил Радий Хабиров. Он поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил им государственные награды. Знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены достижения работников системы образования региона. Глава республики также вручил сертификаты победителям конкурсов на получение гранта.
Радий Хабиров сказал, что последние два года стали успешными для развития высшего образования Башкортостана. Создается Евразийский НОЦ, будет построен студенческий кампус в Уфе. Кроме того, три вуза – Уфимский университет науки и технологий (объединённый вуз на базе БашГУ и УГАТУ), БГМУ и УГНТУ - вошли в программу «Приоритет-2030». Глава Башкортостана призвал искать новые формы развития образования и поддержки учителей.