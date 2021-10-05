Радий Хабиров вручил учителям Башкирии госнаграды

Грантовая поддержка учителей в Башкортостане на следующий год будет увеличена в два раза. Об этом заявил Радий Хабиров. Он поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил им государственные награды. Знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены достижения работников системы образования региона. Глава республики также вручил сертификаты победителям конкурсов на получение гранта.

Огромное спасибо, низкий поклон за ваш труд. Наши учителя не только самые умные, но еще самые красивые. Я такое удовольствие получил вас награждать. Несмотря на этот тяжелейший год, мы предусмотрели эту грантовую поддержку, вы ее получили. Найдем на следующий год и в два раза увеличиваем. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров сказал, что последние два года стали успешными для развития высшего образования Башкортостана. Создается Евразийский НОЦ, будет построен студенческий кампус в Уфе. Кроме того, три вуза – Уфимский университет науки и технологий (объединённый вуз на базе БашГУ и УГАТУ), БГМУ и УГНТУ -  вошли в программу «Приоритет-2030». Глава Башкортостана призвал искать новые формы развития образования и поддержки учителей.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил учителям Башкирии госнаграды

Я хочу сказать, что работа учителя – это жизнь. Если ты живешь этой жизнью, значит, тебе это никакого труда не составляет. Ты просто живешь. Ты, в общем-то, ходишь каждый день получать удовольствие от жизни. Для меня это не было трудно. Мне 67 лет, я не считаю, что мне сегодня трудно работать.

Надежда Игнатьева, учитель школы с.Сухоречка

Эта награда для меня означает поддержка со стороны главы, правительства, а также внимание очень молодым учителям в сельских школах.

Руслан Тазетдинов, учитель гимназии с. Чекмагуш

Я очень счастлива, люблю свою работу. И я рада, что оценен мой труд. Я всегда жила под девизом «Обгоняй не других, а себя». Поэтому я думаю, что себя уже обогнала в данный момент.

Наталья Берсенёва, школа №2 с.Белокатай
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