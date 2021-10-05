Из Башкирии на военную службу отправятся более 4 тыс призывников

Осенью военкомат республики отправит к местам прохождения службы более 4 тысяч новобранцев. Сейчас в комиссариатах горячая пора – призывники проходят медкомиссии.

У прибывающих измеряют температуру. Помещения ежедневно дезинфицируются с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. Те, кто ранее получил отсрочку из-за учебы, могут не являться на медицинское обследование. А вот молодые люди, которые уже получили на руки военные билет по состоянию здоровья, могут при желании пройти осмотр заново, если захотят все же отдать долг родине. Так, в военкомате Кировского района Уфы уже второй курьезный случай за последний год. Еще один ранее освобожденный от службы молодой человек сам напросился в армию.

У меня ограничение по состоянию здоровья. В связи с этим был списан в запас. После тренировок я победил свою болезнь и решил восстановиться, выйти из запаса и отдать долг родине.

Владислав Яхин, призывник

Сейчас многие работодатели, не говоря о государственной или муниципальной службе, они обращают внимание на то, проходил человек службу в армии или нет. Если человек служил, он физически и морально готов ко всему и, конечно, таким отдается предпочтение.

Юрий Алфёров, военный комиссар Кировского и Ленинского районов г. Уфы

Первая отправка в войска намечена на 19 октября. Чтобы избежать вспышки коронавируса, все призывники будут сдавать дважды тест на наличие COVID-19. С прибывающим молодым пополнением в воинские части спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части.

Фото №1 - Из Башкирии на военную службу отправятся более 4 тыс призывников

Основная задача – отправить в условиях сложной эпидемиологической обстановки, не допустить заноса в войска больных призывников.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
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