Из Башкирии на военную службу отправятся более 4 тыс призывников

Осенью военкомат республики отправит к местам прохождения службы более 4 тысяч новобранцев. Сейчас в комиссариатах горячая пора – призывники проходят медкомиссии.
У прибывающих измеряют температуру. Помещения ежедневно дезинфицируются с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. Те, кто ранее получил отсрочку из-за учебы, могут не являться на медицинское обследование. А вот молодые люди, которые уже получили на руки военные билет по состоянию здоровья, могут при желании пройти осмотр заново, если захотят все же отдать долг родине. Так, в военкомате Кировского района Уфы уже второй курьезный случай за последний год. Еще один ранее освобожденный от службы молодой человек сам напросился в армию.
Первая отправка в войска намечена на 19 октября. Чтобы избежать вспышки коронавируса, все призывники будут сдавать дважды тест на наличие COVID-19. С прибывающим молодым пополнением в воинские части спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части.