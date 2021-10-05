Из Башкирии на военную службу отправятся более 4 тыс призывников

У прибывающих измеряют температуру. Помещения ежедневно дезинфицируются с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. Те, кто ранее получил отсрочку из-за учебы, могут не являться на медицинское обследование. А вот молодые люди, которые уже получили на руки военные билет по состоянию здоровья, могут при желании пройти осмотр заново, если захотят все же отдать долг родине. Так, в военкомате Кировского района Уфы уже второй курьезный случай за последний год. Еще один ранее освобожденный от службы молодой человек сам напросился в армию.