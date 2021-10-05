В Башкирии открыли мемориальную доску Габдулле Гилязеву

Мемориальную доску заслуженному деятелю искусств России и Республики Башкортостан открыли в деревне Канлы-Туркеево Буздякского района. Актер и режиссер уроженец этого населенного пункта.

Он поставил около 50 спектаклей различных жанров. 16 лет был главным режиссером Республиканского русского драматического театра, малому залу которого присвоено его имя. Лауреат премии имении Славата Юлаева Габдулла Гилязев по праву считается одним из основателей Национального молодежного театра имени Мустая Карима. На доме по улице Октябрьской революции, где жил Габдулла Гилязев, также установлена мемориальная доска.