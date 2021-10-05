Три университета Башкирии получат специальную часть гранта «Приоритет 2030»

Три ведущих университета Башкирии не просто станут участниками федеральной программы «Приоритет 2030», но и получат специальную часть гранта.
Напомним, участниками программы стали Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Указанные учебные учреждения ежегодно будут получать базовый грант в размере 100 млн рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в защите программ развития университетов в Москве 2 октября. Стало известно, что дополнительно к базовому гранту университеты республики получат финансовую поддержку.
Башкирский государственный медицинский университет до конца 2022 года получит 426 млн рублей, а Башкирский государственный университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет – по 142 млн рублей.
Всего получателями специальной части гранта программы «Приоритет 2030» стали 46 университетов из 22 регионов России.
Общее финансирование программы до конца 2022 года составит более 47 млрд рублей, из них по базовой части – порядка 21 млрд рублей за два года, по специальной части гранта – более 26 млрд рублей.
Цель программы «Приоритет 2030» – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Вузы, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных учёных. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.
Фото: 2gis.ru