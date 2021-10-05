Башкирия получит финансирование на закупку лекарств для больных COVID-19

Башкирия получит свыше 134 млн рублей на приобретение препаратов, необходимых для заражённых коронавирусом, которые проходят домашнее лечение. Поддержку получит не только наша республика, но и другие субъекты России. Соответствующий документ на выдачу денежных средств регионам подписал сегодня, 5 октября, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметили в Правительстве, пациентов на дому становится всё больше. Это связано как с темпами заболеваемости, что впоследствии сказывается на ситуации с недостаточностью мест в ковид-госпиталях, так и с тем, что многие предпочитают лечиться дома, изолировавшись.