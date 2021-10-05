140 новых автобусов появилось в распоряжении школ Башкирии

В распоряжении школ Башкирии появились новые автобусы для учеников общеобразовательных учреждений. В республике больше нет транспорта для перевозки школьников, срок которых более 10 лет. Руководитель региона Радий Хабиров пообщался с сотрудниками учебных заведений. Сегодня, 5 октября, в День учителя он передал ключи директорам школ республики от 114 новых автобусов. Еще на 26 транспортных средств оформляются документы.