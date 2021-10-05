140 новых автобусов появилось в распоряжении школ Башкирии

В распоряжении школ Башкирии появились новые автобусы для учеников общеобразовательных учреждений. В республике больше нет транспорта для перевозки школьников, срок которых более 10 лет. Руководитель региона Радий Хабиров пообщался с сотрудниками учебных заведений. Сегодня, 5 октября, в День учителя он передал ключи директорам школ республики от 114 новых автобусов. Еще на 26 транспортных средств оформляются документы.
Всего в республике есть 1 476 автобусов. Они перевозят 49157 школьников. Новые автобусы позволят создать новые маршруты для перевозки школьников. Полученные транспортные средства оснащены современной системой навигации и необходимым оборудованием, включая тахографы.
Новые автобусы передали в Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Илишевский, Ишимбайский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский и Янаульский районы, Нефтекамск, Салават, Уфу, а также 12 образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки РБ.