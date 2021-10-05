В Башкирии состоятся три крупных спортивных мероприятия

В регионе ожидаются сразу три масштабных спортивных события. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

Так, с 8 по 21 октября в столице Башкирии состоятся суперфиналы по шахматам чемпионатов России среди мужчин и женщин.

Турниры по шахматам будут идти 11 дней. Их планируется провести 9–14 и 16–20 октября.

На 9 октября запланирована программа празднования Всероссийского дня ходьбы на набережной Белой. Для жителей и гостей Уфы организуют флешмоб-зарядку и прохождение дистанции 2000 метров. Также планируется награждение отличившихся работников отрасли.

С 31 октября по 3 ноября в г. Октябрьском пройдёт Кубок мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин.