В Башкирии состоятся три крупных спортивных мероприятия

В регионе ожидаются сразу три масштабных спортивных события. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.
Так, с 8 по 21 октября в столице Башкирии состоятся суперфиналы по шахматам чемпионатов России среди мужчин и женщин.
Турниры по шахматам будут идти 11 дней. Их планируется провести 9–14 и 16–20 октября.
На 9 октября запланирована программа празднования Всероссийского дня ходьбы на набережной Белой. Для жителей и гостей Уфы организуют флешмоб-зарядку и прохождение дистанции 2000 метров. Также планируется награждение отличившихся работников отрасли.
С 31 октября по 3 ноября в г. Октябрьском пройдёт Кубок мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин.
Журналистам нужно обязательно предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Он должен быть получен не ранее 72 часов до прибытия на место события. Представитель СМИ также должен иметь при себе сертификат о вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе в течение полугода.