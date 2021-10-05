В Башкирии впервые произошло заражение птичьим гриппом

В республике впервые зарегистрировали птичий грипп. По имеющимся данным, в одном из КФХ Туймазинского района гуси находились рядом с озером, куда часто прилетают перелётные птицы. Вероятно, болезнь передалась в результате контакта. В хозяйстве – более пяти тысяч голов гусей. По факту произошедшего проводится эпизоотологическое исследование.

Управление ветеринарии рекомендует владельцам птицепоголовья закрыть всю птицу и не выгуливать, чтобы исключить контакт с дикими птицами, а также не выпускать птицу на водоемы. Задать свой вопрос специалистам-ветеринарам можно по телефону — 8 800 775 58 28.

Возбудитель инфекции чувствителен к нагреванию, прямым солнечным лучам и средствам дезинфекции. Инкубационный период болезни длится от 1 до 21 дней. Вирус передается через помет, корма, воду, инвентарь, одежду и обувь, объекты внешней среды, заражённые возбудителем.

С начала года зафиксировано 32 случая гриппа птиц в 11 регионах России.