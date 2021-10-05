Предполагаемый убийца трех студенток из Башкирии рассказал жуткие подробности

Вероятный убийца троих студенток из Башкирии арестован. Он в подробностях рассказал следователям, как убивал и насиловал девушек. Александру Лазареву предъявлено обвинение по пяти статьям. Шокирующие кадры сгоревшей квартиры, а также эксклюзивное интервью родителей одной из жертв в нашем репортаже.

В Гаевском городском суде яблоку негде упасть, такого внимания глубинка оренбургской области не привлекала к себе никогда. А вот и он, тот, кто взбудоражил целый регион. В зал суда Александра Лазерева сопровождают полицейские и сотрудники омона.

Его взгляд направлен в пол, вопросы журналистов он будто не слышит. В этом зале никто не может понять, за что мужчина так жестоко расправился с тремя студентками из Башкирии. Ведь как выяснило следствие, перед тем как убить и поджечь квартиру с телами, он их насиловал.

А это кадры следственного эксперимента, Лазерев в подробностях описывает, как убивал девушек в этой квартире. Со слов соседей, девочки были незаметны, даже в роковую ночь все произошло необычно тихо.

Нормальные спокойные, нигде ничего не слышно было. – А момент убийства слышали? – Нет, ничего не слышал, хоть бы кричали «помогите». Ни шума. – А девушек видели постоянно? – Нет, они на лето уезжали к себе домой, только приехали – и на вот тебе. Михаил Терехов, сосед погибших

Адиля, Зульфия и Айгиза снимали вместе трехкомнатную квартиру, переехали чтобы обучаться сестринскому делу в местном медколледже. Были на хорошем счету у преподавательского состава – отличницы. Учились на третьем курсе.

Айгиза и Зульфия приехали в Гай из Баймакского района. Одной было 17 лет, другой – 19-ть. 18-летняя Адиля из Кугарчинского района мечтала стать врачом с ранних лет. Убитые горем родители со слезами рассказывают, что узнали о смерти дочери из новостей, когда им стали звонить журналисты.

Не верили, потому что каждый день разговаривали. Все нормально, веселая была, жизнерадостная. Училась хорошо, старалась. Камил и Закия Каримовы