Предполагаемый убийца трех студенток из Башкирии рассказал жуткие подробности

Вероятный убийца троих студенток из Башкирии арестован. Он в подробностях рассказал следователям, как убивал и насиловал девушек. Александру Лазареву предъявлено обвинение по пяти статьям. Шокирующие кадры сгоревшей квартиры, а также эксклюзивное интервью родителей одной из жертв в нашем репортаже.
В Гаевском городском суде яблоку негде упасть, такого внимания глубинка оренбургской области не привлекала к себе никогда. А вот и он, тот, кто взбудоражил целый регион. В зал суда Александра Лазерева сопровождают полицейские и сотрудники омона.
Его взгляд направлен в пол, вопросы журналистов он будто не слышит. В этом зале никто не может понять, за что мужчина так жестоко расправился с тремя студентками из Башкирии. Ведь как выяснило следствие, перед тем как убить и поджечь квартиру с телами, он их насиловал.
А это кадры следственного эксперимента, Лазерев в подробностях описывает, как убивал девушек в этой квартире. Со слов соседей, девочки были незаметны, даже в роковую ночь все произошло необычно тихо.
Адиля, Зульфия и Айгиза снимали вместе трехкомнатную квартиру, переехали чтобы обучаться сестринскому делу в местном медколледже. Были на хорошем счету у преподавательского состава – отличницы. Учились на третьем курсе.
Айгиза и Зульфия приехали в Гай из Баймакского района. Одной было 17 лет, другой – 19-ть. 18-летняя Адиля из Кугарчинского района мечтала стать врачом с ранних лет. Убитые горем родители со слезами рассказывают, что узнали о смерти дочери из новостей, когда им стали звонить журналисты.
Девушек похоронили на родине. Между тем как минимум до 30 ноября вероятный душегуб проведет в СИЗО. Если следствие докажет даже пару статей из пяти, которые вменяются сейчас Лазереву, то ему грозит пожизненное заключение.