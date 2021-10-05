Спортсмены из Башкирии завоевали бронзу чемпионата России по шахбоксу

Они могут и отправить в нокаут, и поставить мат. Коллектив из Башкортостана замкнул тройку призёров чемпионата России по шахбоксу, который проходил в Санкт-Петербурге.
Михаил Клявлин про себя говорит, что не любит бить людей. В шахбоксе от него этого и не требуется. Юным спортсменам можно бить не по живому сопернику, а по груше. До прихода в новый для себя вид спорта Михаил пять лет играл в шахматы. На турнире в Санкт-Петербурге юноша стал сильнейшим в своём возрасте и хочет прогрессировать в боксе.
Шахбокс – относительно новый вид спорта, официальные соревнования по нему проводятся всего 18 лет. Тем не менее, он набирает популярность в республике. Башкирские спортсмены в командных соревнованиях, прошедших в Северной столице, стали бронзовыми призёрами. Бой в шахбоксе состоит из 11 раундов, в нечётных спортсмены соревнуются в быстрых шахматах, в чётных боксируют друг с другом. Между раундами есть минутная пауза.
Даже во время пандемии в прошлом году Федерация шахбокса республики не останавливала свою деятельность, а проводила онлайн-турниры. Спортсмены по видеосвязи работали на грушах, после чего соревновались в шахматы на компьютерной платформе.
Команда республики по шахбоксу с каждым турниром улучшает свои результаты, но работы впереди ещё много. В первую очередь, нужно больше спортсменов, готовых к умственной и физической работе. А профессиональные тренеры всегда готовы прийти на помощь.