В Уфе завершается строительство подземного перехода на Монументе Дружбы

Строительство подземного пешеходного перехода на остановке «Монумент Дружбы» близится к завершению. Рабочие притупили к благоустройству прилегающей территории и отделочным работам в самом тоннеле.

Параллельно возводятся металлоконструкции для навеса лестничных пролетов. Длинна подземного перехода составляет более 100 метров, через него можно будет безопасно перейти от Монумента Дружбы на Набережную реки Белой.

После окончания работ светофор на данном участке дороги будет демонтирован, что позволит увеличить пропускную способность автомобилей и сократить пробки в часы пик.