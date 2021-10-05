Власти Башкирии рассказали об особенностях новых школьных автобусов

В Башкортостан поступило беспрецедентное число новых школьных автобусов – 140 единиц. И сегодня ключи от них директорам учебных заведений передавал лично глава республики. Техника заполонила всю стоянку возле «Уфа-Арены».

Автомобили марок ГАЗель NEXT, «Соболь», УАЗ отправятся во все уголки региона, в том числе и самые глухие села. В общей сложности новый транспорт пополнит парки 126 общеобразовательных учреждений. Где-то – сразу на две единицы. Таким образом, в Башкортостане более 50 тысяч детей обеспечены транспортом.

Хочу также поблагодарить водителей за тяжёлый труд. Я хорошо понимаю, насколько это непростая работа. Каждый день родители доверяют вам своих детей, которых вы возите в школы и домой. Большое за это спасибо!

Как отметил Радий Хабиров, автобусов старше 10 лет в республике не осталось. Они приобретались на федеральные средства. Башкортостан – в тройке лидеров по модернизации. Радий Хабиров осмотрел салоны новой техники и отметил, что дети внутри не замерзнут. По словам чиновников, при заказе автобусов учтены особенности климата, на них будет комфортно ездить даже в трескучие морозы.