В Башкирии нашли тело 42-летнего Рустема Хазиахметова

Поиски 42-летнего жителя Баймака завершились трагедией. Рустема Хазиахметова искали больше двух недель - 17 сентября он ушел из дома и не вернулся.

К поискам горожанина немедленно приступили волонтеры. Поисковики сделали все возможное, чтобы найти мужчину

Вчера вечером, пятого октября, волонтеры свернули поиски. К сожалению, Рустем Хазиахметов был найден мертвым. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.