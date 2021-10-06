В Минздраве Башкирии рассказали, как родители следят за своими малышами с коронавирусом

По данным на утро пятого октября, в инфекционном отделении уфимской детской больницы №17 лежат 14 новорожденных с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает КП-Уфа, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Младенцы находятся в инфекционном отделении без родителей или сопровождающих. Для наблюдения за своим малышом предоставляют доступ к веб-камере, которая установлена в палате.