Делегация Башкирии начала работу на Неделе агропромышленного комплекса России

Это крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. Посетителям продемонстрируют продукцию АПК Башкортостана – это мёд и гусь (компании «Прочный мёд» и «Башкирский гусь»), сладости и мясная продукция от группы компаний, шампанское «Боска-Рус», соусы, повидло и кетчупы. Форум проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора с 5 по 8 октября. Кульминацией Недели АПК станет традиционный концерт в Государственном Кремлевском Дворце, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.