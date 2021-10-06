Мать женщины, которую до смерти в Башкирии избил знакомый, добилась компенсации

Матери 32-летней Айгуль Галяевой, из Челябинской области, умершей после того, как ее в избил знакомый, удалось получить компенсацию за смерть дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Салаватского межрайонного суда.
Напомним, трагедия произошла осенью 2019 года она приехала в гости к приятелю в башкирское село Яхино. Пьяный мужчина во время ссоры скинул ее с дивана на пол, а также сильно избил. Женщина получила тяжелые травмы, после чего впала в кому. В больнице города Аша она скончалась спустя три месяца.
Избившего Галяеву мужчину в прошлом году отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев.
Мать погибшей пошла дальше и уже в текущем году смогла осудить у осужденного еще 500 тысяч рублей в пользу каждого их троих несовершеннолетних внуков, которые осиротели после смерти Айгуль.