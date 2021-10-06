В Уфе появится социально-реабилитационный комплекс для особенных детей

Реализовать проект планируется в три этапа. На территории кроме уже существующего основного здания, возводят два новых корпуса: в одном из них разместится лечебно-диагностическое подразделение с бассейном, в другом – образовательный инновационный центр, где дети с особенностями в развитии будут получать дополнительное и профессиональное образование. Также здесь будет находиться психолого-медико-педагогическая комиссия, то есть всё будет аккумулироваться в одном месте. Дети будут получать реабилитацию в течение 21 дня.