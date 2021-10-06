В Уфе появится социально-реабилитационный комплекс для особенных детей

Реабилитация на всех уровнях. В Уфе к 2022 году появится большой современный социально-реабилитационный комплекс для особенных детей. Строительство нового центра для детей-инвалидов на базе санатория «Салют» началось в 2019 году.

 Реализовать проект планируется в три этапа. На территории кроме уже существующего основного здания, возводят два новых корпуса: в одном из них разместится лечебно-диагностическое подразделение с бассейном, в другом – образовательный инновационный центр, где дети с особенностями в развитии будут получать дополнительное и профессиональное образование. Также здесь будет находиться психолого-медико-педагогическая комиссия, то есть всё будет аккумулироваться в одном месте.  Дети будут получать реабилитацию в течение 21 дня.

Центр будет иметь ряд особенностей, которые будут его отличать от центров, которые находятся как в Башкирии, так и в России. Здесь будет располагаться два центра, например, центр дистанционного обучения для детей, которые не могут посещать школы.

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