В Башкирии сотрудник ГИБДД избил коллегу из-за отпуска, после чего пропал без вести

В Агидели 37-летний сотрудник ГИБДД избил коллегу в ходе ссоры из-за предстоящего отпуска, написал заявление на увольнение и скрылся.
Между инспекторами ГИБДД произошла ссора, в ходе которой 37-летний старший лейтенант полиции несколько раз ударил своего коллегу по лицу, после чего бросил на стол свое служебное удостоверение, нагрудный знак МВД, подал рапорт о увольнении и скрылся.
Как сообщает КП-Уфа, сейчас он не отвечает на телефонные звонки, дома он также не появляется, и никто из близких не знает, где он может находиться. Пострадавший инспектор ГИБДД с множественными синяками и ссадинами на лице обратился в больницу, где после оказания первой помощи был отпущен домой.
В настоящее время проводится служебная проверка, после чего результаты будут переданы в Следком.