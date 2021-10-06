В Башкирии сотрудник ГИБДД избил коллегу из-за отпуска, после чего пропал без вести

Как сообщает КП-Уфа, сейчас он не отвечает на телефонные звонки, дома он также не появляется, и никто из близких не знает, где он может находиться. Пострадавший инспектор ГИБДД с множественными синяками и ссадинами на лице обратился в больницу, где после оказания первой помощи был отпущен домой.