Сокамерник подозреваемого в убийстве студенток из Башкирии охарактеризовал его личность

Как сообщает издание Газета.Ru, Лазарев никогда не жалел о совершённых преступлениях. Во время последнего отбывания наказания он нападал на сотрудников ФСИН, а с юношества употреблял наркотики. Он был агрессивный и вспыльчивый. После того, как его в 2012 году посадили за убийство директора кафе, под конец срока он подал на УДО, однако начальник колонии ему сказал, что выйдет он только через колонию-поселение. Так и получилось. Его перевели и летом 2021 года он вышел раньше срока.