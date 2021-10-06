Сокамерник подозреваемого в убийстве студенток из Башкирии охарактеризовал его личность

Бывший сокамерник Александра Лазарева, которого подозревают в убийстве трех студенток из Башкирии, охарактеризовал его личность.
Как сообщает издание Газета.Ru, Лазарев никогда не жалел о совершённых преступлениях. Во время последнего отбывания наказания он нападал на сотрудников ФСИН, а с юношества употреблял наркотики. Он был агрессивный и вспыльчивый. После того, как его в 2012 году посадили за убийство директора кафе, под конец срока он подал на УДО, однако начальник колонии ему сказал, что выйдет он только через колонию-поселение. Так и получилось. Его перевели и летом 2021 года он вышел раньше срока.
Родственница Александра Лазарева рассказала, что он сидел несколько раз, а на свободе находился не более шести месяцев. С ее слов, он мог совершить преступление со своими сокамерниками
Напомним, трагедия произошла 30 сентября в городе Гай. В сожжённой съемной квартире обнаружили тела двух студенток из Башкирии, а тело третьей - во дворе многоквартирного дома. Девушки учились в местном медколледже. Причастность Александра Лазарева к убийству подтвердилась результатами молекулярно-генетической экспертизы. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Фото: СКР по Оренбургской области