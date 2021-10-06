В Башкирии отметят 210-летие победы над Наполеоном

В Башкирии может появиться ещё один праздничный день. В 2022 году будет отмечаться 210-летие победы в Отечественной войне 1812 года.

Соответствующий указ уже опубликован на портале правовой информации. Глава республики отмечает, что народы Башкирии внесли значительный вклад в победу над Наполеоном.