В Башкирии отметят 210-летие победы над Наполеоном

В Башкирии может появиться ещё один праздничный день. В 2022 году будет отмечаться 210-летие победы в Отечественной войне 1812 года.
Соответствующий указ уже опубликован на портале правовой информации. Глава республики отмечает, что народы Башкирии внесли значительный вклад в победу над Наполеоном.
Будет создан специальный организационный комитет, который подготовит мероприятия к проведению праздника. Известно, что финансирование торжества будет производиться из внебюджетных источников. А контролировать исполнение мероприятий будет администрация Радия Хабирова.