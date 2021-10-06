В Башкирии отметят 210-летие победы над Наполеоном

В Башкирии может появиться ещё один праздничный день. В 2022 году будет отмечаться 210-летие победы в Отечественной войне 1812 года.

Фото №1 - В Башкирии отметят 210-летие победы над Наполеоном

Соответствующий указ уже опубликован на портале правовой информации. Глава республики отмечает, что народы Башкирии внесли значительный вклад в победу над Наполеоном.

Будет создан специальный организационный комитет, который подготовит мероприятия к проведению праздника. Известно, что финансирование торжества будет производиться из внебюджетных источников. А контролировать исполнение мероприятий будет администрация Радия Хабирова.

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