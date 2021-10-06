В Уфе крупный автомобиль наехал на коляску с ребёнком

Накануне, 5 октября, в Уфе произошла серьёзная авария с участием несовершеннолетнего. Подробности инцидента рассказала пресс-служба ГИБДД города.
Около двух часов дня 57-летний водитель за рулём «УАЗ» двигался задним ходом по дворовой территории у дома по улице Маршала Жукова. В этот момент автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился 3-месячный малыш.
Коляску везла мама ребёнка. К сожалению, малыш получил травмы и был госпитализирован. По данному факту правоохранители начали административное расследование.
Фото: ГИБДД Уфы.