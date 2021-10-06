В Уфе жители многоэтажного дома замерзают в своих квартирах

В кофте и под одеялом. Так приходится ночевать некоторым жителям дома №17/1 по улице Ферина. Тепло в многоэтажку подали частично. Холоднее всего владельцам квартир на первом этаже. В чём причина и почему при этом иногда дом превращается в сауну?
Жители первого этажа дома в Инорсе и в этом году не дождались отопления в срок. Минувшей ночью им пришлось спать в верхней одежде. Температура на улице опустилась ниже ноля. С началом отопительного сезона батареи были горячими 15 минут, говорят женщины. А потом на линии вновь произошла авария.
Причина страданий кроется в подвале. В сентябре он скорее напоминал бассейн, заполненный кипятком. Прорвало трубу. Испарения настолько нагрели бетонные перекрытия, что полы в квартирах на первом этаже стали горячими, вспоминает Людмила Тюлис. Из-за высокой влажности появились мокрицы, обои отсырели, бытовая техника вышла из строя.
Со своими проблемами жители дома неоднократно обращались в колл-центр, где их уже узнают по голосу. Да и дорожка до ЖЭУ давно протоптана. Справедливости ради признаются: директор управления о ситуации знает и лично приходит проверять батареи. Вот только теплее от этого они не становятся, хотя дом был готов к отопительному сезону. По крайней мере, жильцам так сказали в ЖЭУ.
Совпадение или нет, но сразу после приезда съемочной группы БСТ по батареям первого этажа потекла горячая вода. Альбина Чеснокова удивилась этому: в прошлом году, вспоминает женщина, отопление включили только в конце октября. Поэтому и радиаторы она далеко не убирает.
И хотя квартиры на первом этаже ещё не прогрелись, жильцы с тревогой ждут коммунальные счета, которые в отличие от тепла, приходят своевременно и без сбоев.
По словам местных жителей, когда-то в этом доме жил директор УМПО Валерий Лесунов. И тогда это был дом образцового содержания. Сейчас соседи с теплотой вспоминают былые времена в пока ещё холодных квартирах.