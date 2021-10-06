Жителей Башкирии предупредили о лжепереписчиках населения

Статистики Башкирии предупредили жителей республики о лжепереписчиках, которые могут проводить опросы по телефону или на улице, требовать плату за перепись, предлагать пройти перепись раньше срока, а также заниматься агитацией и продвигать услуги и товары.

Фото №1 - Жителей Башкирии предупредили о лжепереписчиках населения

Если вам звонят по телефону или приходит смс-сообщения с предложением пройти перепись по телефону, никаких сведений сообщать не следует.

пресс-служба МВД

Переписчик обязан показать удостоверение. Оно действительно исключительно при предъявлении паспорта. Проведение опроса во дворе или на улице не допускается.

Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших переписных участков и возможности заполнить переписной лист самостоятельно на сайте «Госуслуги». Переписчиков легко узнать: на них будут жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения-2020. Сбор сведений осуществляется без предъявления респондентами документов, подтверждающих правильность их ответов. Получить подтверждение личности переписчика всегда можно по телефонам ближайшего переписного участка.

пресс-служба Башстата

При малейшем сомнении лучше всего позвонить по телефону 102 или 112, либо участковому полицейскому.

Напомним, Всероссийская перепись населения состоится с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Фото: strana2020.ru.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями