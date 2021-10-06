Жителей Башкирии предупредили о лжепереписчиках населения

Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших переписных участков и возможности заполнить переписной лист самостоятельно на сайте «Госуслуги». Переписчиков легко узнать: на них будут жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения-2020. Сбор сведений осуществляется без предъявления респондентами документов, подтверждающих правильность их ответов. Получить подтверждение личности переписчика всегда можно по телефонам ближайшего переписного участка.

пресс-служба Башстата