Жителей Башкирии предупредили о лжепереписчиках населения

Статистики Башкирии предупредили жителей республики о лжепереписчиках, которые могут проводить опросы по телефону или на улице, требовать плату за перепись, предлагать пройти перепись раньше срока, а также заниматься агитацией и продвигать услуги и товары.
Переписчик обязан показать удостоверение. Оно действительно исключительно при предъявлении паспорта. Проведение опроса во дворе или на улице не допускается.
При малейшем сомнении лучше всего позвонить по телефону 102 или 112, либо участковому полицейскому.
Напомним, Всероссийская перепись населения состоится с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Фото: strana2020.ru.