В Башкирии за поддельный сертификат о вакцинации врачу сделали маникюр

В Иглинском районе 34-летняя медик за поддельный сертификат о вакцинации получила маникюр. Подробности мошеннической сделки рассказала пресс-служба МВД по Башкирии.

За услугу медик получила маникюр и педикюр, который в салоне бы обошёлся ей в 2 тысячи рублей. Теперь она фигурант уголовного дела сразу по двум статьям – служебный подлог и мелкое взяточничество.