В Уфе волонтеры ищут родственников женщины, найденной на трассе после ДТП

Уфимские волонтеры ПСО "Лиза Алерт" просят помочь установить личность женщины, найденной на трассе, и найти ее родных и близких. Предположительно ей 30-40 лет.

Приметы: худощавая, рост около 165 см, светло-зеленые глаза, темные волосы. На ей была юбка черного цвета, красная блузка и синяя куртка.

С четвертого октября женщина лежит в одном из уфимских медучреждений. Ее обнаружили на 1304 километре трассы М-7 после ДТП. Сейчас она находится без сознания.