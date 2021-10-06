В Уфе волонтеры ищут родственников женщины, найденной на трассе после ДТП

Уфимские волонтеры ПСО "Лиза Алерт" просят помочь установить личность женщины, найденной на трассе, и найти ее родных и близких. Предположительно ей 30-40 лет.
Приметы: худощавая, рост около 165 см, светло-зеленые глаза, темные волосы. На ей была юбка черного цвета, красная блузка и синяя куртка.
С четвертого октября женщина лежит в одном из уфимских медучреждений. Ее обнаружили на 1304 километре трассы М-7 после ДТП. Сейчас она находится без сознания.
Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8 (937) 357 79 33, 8 (800) 700 54 52.