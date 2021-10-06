В Башкирии двое мужчин угнали у знакомого машину и попали в ДТП
30-летняя жительница Балтачевского района Башкирии обратилась полицию и сообщила, что у ее супруга угнали "Ладу" двенадцатой модели. На место происшествия направились полицейские, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По предварительным данным, мужчина гостил у своего друга в селе Старобалтачево. Свой автомобиль он оставил во дворе многоквартирного дома. Собравшись домой, владелец машины встретился со старыми знакомыми, между ними завязалась беседа. В ходе разговора знакомые начали припоминать старые обиды, вследствие чего, произошла драка. Мужчины отобрали ключи от автомобиля у водителя и ретировались.
пресс-служба МВД Башкирии
Стражи порядка сработали оперативно - они задержали прдполагаемых угонщиков и доставили в отделение полиции. Ими оказались 21 и 32-летние местные жители, имеюие судимости. В момент задержания один из них был пьян.
Со слов подозреваемых, машину они угнали, чтобы доехать до своего приятеля. Но по пути лопнуло колесо и автомобиль вылетел в кювет, повредив бампер и левое крыло. Это не остановило злоумышленников. Решив заменить колесо, они направились в сторону дома одного из них. Добравшись до места, задуманное осуществить не удалось, мужчины были задержаны.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении задержанных следствие возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.