В Башкирии двое мужчин угнали у знакомого машину и попали в ДТП

Со слов подозреваемых, машину они угнали, чтобы доехать до своего приятеля. Но по пути лопнуло колесо и автомобиль вылетел в кювет, повредив бампер и левое крыло. Это не остановило злоумышленников. Решив заменить колесо, они направились в сторону дома одного из них. Добравшись до места, задуманное осуществить не удалось, мужчины были задержаны.

пресс-служба МВД Башкирии