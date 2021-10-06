В Башкирии мужчину оштрафовали за татуировку на груди

В Белорецком районе Башкирии суд оштрафовал мужчину, демонстрировавшего татуировку с запрещенной символикой. Об этом сообщила «Белорецкая телекомпания».
30-летний житель Сибая находился в СИЗО Белорецка. В какой-то момент он решил продемонстрировать сокамерникам татуировку с символикой запрещенной в РФ криминальной субкультуры и снял футболку.
О случившемся узнали в руководстве изолятора и начали проверку. В итоге была проведена экспертиза, которая признала изображение на татуировке мужчины экстремистским. Демонстрировать такие знаки и символы на территории Российской Федерации запрещено.
Суд признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 1 500 рублей.