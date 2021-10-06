В Башкирии спустя 15 лет следователи вышли на след предполагаемого убийцы продавца
Жителя Абзелиловского района Башкирии обвиняют в разбойном нападении и убийстве продавца магазина, совершенное 15 лет назад. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
В апреле 2006 года в селе Аскарово обнаружили тело продавца магазина с признаками насильственной смерти. Тогда раскрыть данное преступление не удалось.
В 2021 году в ходе работы межведомственной аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России, сотрудников уголовного розыска МВД и ФСИН республики проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате получена информация о возможной причастности к убийству жителя села Аскарово, который впоследствии неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения, в том числе совершенные на территории Абзелиловского района.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Следователи вновь допросили свидетелей, проанализировали материалы уголовного дела и проверили алиби обвиняемого на тот момент. В результате свидетели изобличили обвиняемого и его сообщника. В содеянном он сознался.
По версии следствия, ночью 29 апреля 2006 года обвиняемый совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного и токсикологического опьянения после вдыхания паров клея, решили совершить разбой. Злоумышленники пришли в продуктовый магазин, где потребовали от продавщицы передать им деньги, а когда та отказалась, нанесли ей множественные ножевые ранения по различным частям тела, а также ударили гирей по голове. Затем сообщники похитили обнаруженные в магазине 2 тыс. рублей и скрылись, а потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное преследование в отношении сообщника обвиняемого прекращено в связи с его смертью в 2013 году.