В Башкирии спустя 15 лет следователи вышли на след предполагаемого убийцы продавца

По версии следствия, ночью 29 апреля 2006 года обвиняемый совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного и токсикологического опьянения после вдыхания паров клея, решили совершить разбой. Злоумышленники пришли в продуктовый магазин, где потребовали от продавщицы передать им деньги, а когда та отказалась, нанесли ей множественные ножевые ранения по различным частям тела, а также ударили гирей по голове. Затем сообщники похитили обнаруженные в магазине 2 тыс. рублей и скрылись, а потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия.

пресс-служба СУ СКР по РБ