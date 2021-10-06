В селе Башкирии несколько лет не могут починить машины скорой помощи

Жители села Архангельское бьют тревогу. Уже несколько лет они не могут починить три машины скорой помощи.
Как сообщает портал Mash Batash, проблемы с подвижным составом больницы начались ещё в двухтысячных. У центральной районной больницы 5 спецмашин и 8 водителей. Но 3 машины уже несколько лет стоят без ремонта: одной нужен новый двигатель, а двум другим – поменять колеса. Сумма ремонта не маленькая – 80 тысяч рублей.
Раньше водители сами чинили авто в законные выходные и даже оплачивали ремонт. Но администрация медучреждения не возмещает траты, поэтому несколько водителей уволились, а некоторые даже обратились в прокуратуру.
Руководство больницы отмечает, что на ремонт машин денег просто нет. Если пациентов перевозят в больницы Уфы, фельдшера приходится ждать несколько часов. А это негативно сказывается на оказании помощи другим заболевшим.