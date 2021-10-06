В селе Башкирии несколько лет не могут починить машины скорой помощи

Жители села Архангельское бьют тревогу. Уже несколько лет они не могут починить три машины скорой помощи.

Фото №1 - В селе Башкирии несколько лет не могут починить машины скорой помощи

Как сообщает портал Mash Batash, проблемы с подвижным составом больницы начались ещё в двухтысячных. У центральной районной больницы 5 спецмашин и 8 водителей. Но 3 машины уже несколько лет стоят без ремонта: одной нужен новый двигатель, а двум другим – поменять колеса. Сумма ремонта не маленькая – 80 тысяч рублей.

Раньше водители сами чинили авто в законные выходные и даже оплачивали ремонт. Но администрация медучреждения не возмещает траты, поэтому несколько водителей уволились, а некоторые даже обратились в прокуратуру.

Руководство больницы отмечает, что на ремонт машин денег просто нет. Если пациентов перевозят в больницы Уфы, фельдшера приходится ждать несколько часов. А это негативно сказывается на оказании помощи другим заболевшим.

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