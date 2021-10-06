В Уфе иномарка сделала сальто через лужайку

Сегодня, 6 октября, в Уфе зафиксировано необычное дорожно-траснпортное происшествие. Иномарка влетела в забор и перевернулась.
Очевидцы сообщили изданию bash.news, что инцидент произошёл у дома №2/8 по улице Рабкоров. Водитель, пока по неустановленной причине, влетел в забор и перевернулся. Машина сорвалась с небольшого возвышения и получила технические повреждения.
Некоторые очевидцы сообщают, что машина уехала с автоподзавода, поэтому в салоне никого не было. Лишь чудом автомобиль не задел рядом стоящий транспорт или прохожих.