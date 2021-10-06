В Уфе экстренно эвакуировали торговый центр

Сегодня, 6 октября, в Уфе эвакуировали торговый центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Известно, что были эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Экватор». В общей сложности из здания вывели 640 человек, 66 из которых – дети. В центре сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место инцидента оперативно прибыли спасатели.

Оказалось, в одном из помещений торгового комплекса подгорела пища. Самого возгорания не было. Сотрудники экстренных служб осмотрели территорию и не нашли других угроз.