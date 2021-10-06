Уроженку Уфы сбил пьяный водитель в Турции

Семейный отдых в Турции закончился для мамы и дочки из Уфы большой трагедией. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Анна И. с дочерью Ольгой приехала отдыхать в турецкий Бодрум. Но уже на второй день отпуска уфимка оказалась в реанимации в тяжелейшем состоянии. Туристку сбил пьяный водитель.

Анне пришло пережить две операции, до сих пор у неё повреждена вся правая сторона тела, голова, ноги, внутренние органы – больше всего печень. Несчастной требуется длительная реабилитация. Лечение в чужой стране оказалось очень дорогим – семья испытывает финансовые трудности.

Известно, что Анна долгое время работала учителем в Уфе. А теперь ей ещё два месяца придётся провести в турецком госпитале.