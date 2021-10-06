В Башкирии начнутся проверки по соблюдению масочного режима

Сегодня, 6 октября, глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

Стало известно, что в республике начнутся массовые проверки по соблюдению масочного режима. Их будут проводить сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Соблюдение масочного режима проверят в ночных клубах, культурно-спортивных учреждениях и в междугороднем общественном транспорте.

Это связано с высоким ростом заболеваемости коронавирусом в республике. Только за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 536 человек, что является абсолютным антирекордом за всё время пандемии.