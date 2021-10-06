В Башкирии появилось 220 новых пассажирских автобусов

Транспорт в Уфе и во всей нашей республике будет хорошим и качественным, и наши жители могут спокойно добираться туда, куда им нужно. И огромное спасибо водителям. Всех с праздником, с наступающим. Республика, вперед. Все будет хорошо!

Радий Хабиров, глава Башкирии