В Башкирии появилось 220 новых пассажирских автобусов

Глава Башкирии рассказал о приобретении 220 пассажирских автобусов в 2021 году. Радостной новостью Радий Хабиров поделился в социальных сетях.
Ещё 60 новых машин выйдут на рейсы уже в ближайшее время. Глава региона поблагодарил водителей за тяжёлый труд, а пассажирам пообещал комфортные перевозки. Новые автобусы приобретены к Дню республики.
Автобусы уже сегодня вышли по маршрутам: №№51, 57, 69, 226, 107, 30, 110. А с 5 октября по маршруту №13 действует новое расписание, увеличено количество автобусов и рейсов, продлен режим работы. Запланировано выполнение 166 рейсов, режим работы с 6:20 с остановки «Кузнецовский затон» до 21:57, интервал движения в час пик составит 7-8 минут, в межпиковое время — 14 минут.
Фото: ИА Башинформ.