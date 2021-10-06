В Башкирии появилось 220 новых пассажирских автобусов

Глава Башкирии рассказал о приобретении 220 пассажирских автобусов в 2021 году. Радостной новостью Радий Хабиров поделился в социальных сетях.

Фото №1 - В Башкирии появилось 220 новых пассажирских автобусов

Ещё 60 новых машин выйдут на рейсы уже в ближайшее время. Глава региона поблагодарил водителей за тяжёлый труд, а пассажирам пообещал комфортные перевозки. Новые автобусы приобретены к Дню республики.

Транспорт в Уфе и во всей нашей республике будет хорошим и качественным, и наши жители могут спокойно добираться туда, куда им нужно. И огромное спасибо водителям. Всех с праздником, с наступающим. Республика, вперед. Все будет хорошо!

Радий Хабиров, глава Башкирии 

Автобусы уже сегодня вышли по маршрутам: №№51, 57, 69, 226, 107, 30, 110. А с 5 октября по маршруту №13 действует новое расписание, увеличено количество автобусов и рейсов, продлен режим работы. Запланировано выполнение 166 рейсов, режим работы с 6:20 с остановки «Кузнецовский затон» до 21:57, интервал движения в час пик составит 7-8 минут, в межпиковое время — 14 минут.

Фото: ИА Башинформ. 

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