«Салават Юлаев» разгромил «Сочи» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» завершил победой поездку в Сочи. Подопечные Томи Ламсы накануне расправились с командой Андрея Назарова с сухим счетом. Футболисты «Сочи», недавно сменившие наставника, не сумели ни разу поразить ворота Юхи Метсолы.

Уфимцы в свою очередь открыли счет во втором периоде. Забросил шайбу Михаил Науменков, а передачу ему сделал Теему Хартикайнен. Это очко стало для финна 400-м в лиге. Закрепил успех «Салавата» гол Степана Санникова. Окончательный счет установил Теему Хартикайнен. 3:0 – в пользу «Салавата».